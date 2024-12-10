Оплачивать электроэнергию по сельскому тарифу будут все жители Иркутской области с электроотоплением

Понижающий коэффициент 0,7 к тарифам на энергию для домохозяйств введен в Иркутской области. Соответствующее поручение дал губернатор Игорь Кобзев.

Мера начнёт действовать с 1 января 2025 года.

Фото с сайта правительства Иркутской области

– Используем все возможные на региональном уровне механизмы, чтобы снизить для жителей с электроотоплением размер платы за электроэнергию. Ввод понижающего коэффициента для проживающих в домах с элетроотоплением, которые оплачивают электричество по городскому тарифу, позволит смягчить влияние дифференцированных тарифов на эту категорию граждан. Уже подготовлен соответствующий документ. Задача профильных ведомств – в кратчайшие сроки разработать механизм, по которому жители максимально быстро смогут подтвердить факт использования электроотопление, – отметил Игорь Кобзев.

Сегодня для городских жителей стоимость одного киловатт-часа составляет 1,58 рубля в первом диапазоне потребления, 2,57 рубля во втором диапазоне потребления и 4,90 рубля в третьем диапазоне потребления. Для сельских территорий киловатт-час стоит, соответственно диапазонам, 1,106 рубля, 1,799 рубля и 3,43 рубля.

С 1 января 2025 года для жителей домов с электроотоплением, оплачивающих электроэнергию по городскому тарифу, а также для жителей сельской местности стоимость киловатт-часа в первом диапазоне потребления будет 1,106 рубля, во втором диапазоне – 1,778 рубля, в третьем диапазоне – 3,43 рубля.

Напомним, что с января по апрель 2025 года для жителей Иркутской области максимальное значение первого диапазона определено 7020 кВт*ч в месяц, второго диапазона – 10800 кВт*ч в месяц. Решение об увеличении диапазонов, по сравнению с ранее установленными на федеральном уровне 3900 кВт*ч и 6000 кВт*ч в месяц, для регионов с уровнем газификации менее 5% принято Правительством Российской Федерации на основе, в том числе, инициативы Губернатора Приангарья Игоря Кобзева, которую активно поддержали депутаты Государственной Думы РФ, Законодательного Собрания Иркутской области, члены Правительства региона и администраций муниципальных образований, представители научного сообщества и общественности. Работа по обоснованию на федеральном уровне необходимости пересмотра тарифной политики в сфере энергоснабжения для жителей Иркутской области, где активно используется электроотопление, продолжается.