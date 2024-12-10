Ипотеку от компании взяли бы 19% иркутян

Большинство жителей Приангарья выбрали бы в качестве компенсационного пакета оплачиваемый полис медицинского страхования. Об этом сообщает рекрутинговый сервис SuperJob.

Если бы у иркутян была возможность выбрать себе компенсационный пакет, то 40% выбрали бы оплачиваемый полис добровольного медицинского страхования. 30% предпочли бы обучение за счет компании, каждый пятый – бесплатное питание, еще столько же – доплаты к отпускным выплатам или компенсацию расходов на аренду жилья.

По 19% заинтересованы в получении материальной помощи и возможности взять служебную ипотеку.

18% мечтают о льготных путевках, 17% – об оплате спортклуба или бассейна. Дополнительные несколько дней отпуска в год интересуют 16%, еще столько же выбрали бы возможность получения беспроцентной ссуды. По 14% нуждаются в оплате проезда в общественном транспорте или предоставлении служебного транспорта. 11% хотят компенсацию мобильной связи или интернета, 7% – подарки к праздничным датам, 6% – возможность приобретения со скидкой услуг или продукции компании. Помощь корпоративного юриста, финансиста или психолога выбрали 5%, а участие в корпоративных мероприятиях – всего 4%.

В реальных компенсационных пакетах на первом месте – обучение сотрудников за счет компании и подарки к праздникам (их предоставляют по 57% работодателей), на втором – корпоративные мероприятия (53%), на третьем – компенсация расходов на связь и интернет (39%). 38% компаний включают в пакет компенсаций материальную помощь, 30% – возможность приобретения со скидкой услуг или продукции компании, а каждая пятая организация оплачивает питание. Предоставляют служебное авто 19% работодателей, еще столько же – полис ДМС. 17% компенсируют аренду жилья, по 14% дают дополнительные дни к отпуску и доплачивают к отпускным выплатам. Каждая десятая компания предоставляет беспроцентные ссуды.