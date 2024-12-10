Доля молодых заемщиков в сегменте кредитных карт достигла 30%

Это наивысшее значение доли самых молодых граждан в упомянутой структуре в 2024 году, с начала года она увеличилась на 0,5 п.п. Данные приводит Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

При этом граждане моложе 30 лет остаются самой массовой категорией заемщиков по новым выданным кредитным картам (30%), а наименьшей – заемщики старше 60 лет (12,2%).

«Молодые заемщики, в целом, не являются большими сторонниками офлайн-кредитования, – отмечает директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. – В то время как кредитные карты можно заказать в онлайн-режиме с доставкой на дом, без похода в отделение банка. Помимо этого, самым молодым пользователям кредитных карт нравится их технологичность и удобство в использовании, а также привлекательные условия (льготный период по оплате процентов, кэшбэк и т.д.). В то же время данный вид кредитования удобен и банкам, т.к. с помощью такого инструмента, как лимит по кредитным картам, они могут эффективно управлять кредитным риском. Также стоит отметить, что выдача кредитных карт сокращается пятый месяц подряд, что обусловлено жесткой денежно-кредитной политикой регулятора по охлаждению кредитного рынка и введением, в частности, ограничений в отношении показателя долговой нагрузки (ПДН), – продолжает А. Волков. – Поэтому на получение кредитной карты с необходимым лимитом в дальнейшем могут рассчитывать, прежде всего, граждане с достаточно высоким показателем Персонального кредитного рейтинга (ПКР), который находится в «зеленой» зоне кредитоспособности. Кроме того, заемщикам следует подбирать параметры кредитов исходя из того, что их ПДН не должен превышать 50%».