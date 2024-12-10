Иркутская область в числе лидеров по качеству управления финансами

Минфин присвоил Приангарью I степень, что соответствует высокому качеству управления. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Иркутской области.

Фото с сайта правительства Иркутской области

– Ситуация c исполнением как областного, так и местных бюджетов в настоящее время остается стабильной. Иркутская область с 2023 года входит в группу регионов с очень высоким уровнем открытости бюджетных данных, занимая по данному показателю 16-е место среди субъектов Российской Федерации и третье в СФО. Высокая оценка качества управления финансами дает нам уверенность в том, что регион движется в правильном направлении, – подчеркнул губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

Как пояснила министр финансов Иркутской области Наталия Бояринова, в текущем году Минфином России оценивалось 80 индикаторов по восьми направлениям работы, характеризующим качество бюджетного планирования, исполнения бюджета, управления государственным долгом, финансовые взаимоотношения с муниципалитетами, управление государственной собственностью и оказание государственных услуг, соблюдение бюджетного законодательства, прозрачность бюджетного процесса и работа по исполнению указов президента России.

– Ответственные управленческие решения губернатора и правительства Иркутской области, сбалансированность областного бюджета, высокий уровень финансовой дисциплины, отсутствие нарушений бюджетного законодательства и низкий уровень долговой нагрузки – факторы, обеспечившие достигнутый регионом результат, – отметила Наталия Бояринова.

В целом в группу с высоким качеством управления бюджетным процессом по итогам 2023 года вошел 21 регион России, в том числе три из Сибирского федерального округа.