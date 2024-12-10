«Сотрудник МФЦ» убедил пенсионера из Иркутска перевести на свой счет более 7 млн рублей

В Иркутске 71-летний мужчина попался на уловки аферистов. После общения с ними он лишился крупной суммы, рассказали в пресс-службе региональной полиции.

По информации правоохранителей, неизвестные позвонили пенсионеру и представились сотрудниками отделения почты. Они уведомили его о доставке письма, для получения которого нужно было назвать шестизначный код. Как раз в это время мужчина действительно ждал поступления на счет крупной суммы и соответствующего письма-оповещения.

Далее потерпевшему позвонил «сотрудник МФЦ». Он сообщил о взломе приложения «Госуслуги» и получении доступа к его финансам. Иркутянина убедили перевести все сбережения, в том числе поступившие 4,5 млн рублей, на «безопасный счет».

Пенсионер доверился и отправил аферистам 7,3 млн рублей. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное в крупном размере», ведется расследование.