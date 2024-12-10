Рейс Киренск – Иркутск задержали на 19 часов из-за плохой погоды

Сегодня в аэропорту Киренска задержали вылет самолета авиакомпании «Ангара», который должен был отправиться в Иркутск. Это связано с неблагоприятными метеорологическими условиями, рассказали в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

«Вылет рейса АГУ-83, запланированный на 15:40 10 декабря, перенесен на 10:50 11 декабря», – говорится в сообщении.

Осуществляется контроль за соблюдением прав пассажиров на получение комплекса услуг, предусмотренных федеральными авиационными правилами.