Новости

Рейс Киренск – Иркутск задержали на 19 часов из-за плохой погоды

Сегодня в аэропорту Киренска задержали вылет самолета авиакомпании «Ангара», который должен был отправиться в Иркутск. Это связано с неблагоприятными метеорологическими условиями, рассказали в пресс-службе Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

«Вылет рейса АГУ-83, запланированный на 15:40 10 декабря, перенесен на 10:50 11 декабря», – говорится в сообщении.

Осуществляется контроль за соблюдением прав пассажиров на получение комплекса услуг, предусмотренных федеральными авиационными правилами.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

"Иркутскэнергосбыту" – 70
«Не делим потребителей на мелких и крупных». Иван Отморский – о цифровизации «Иркутскэнергосбыта»
Охват умными счетчиками – меньше 10%. Олег Герасименко, главный инженер «Иркутскэнергосбыта»
«Сбыт нельзя назвать бизнесом в чистом виде». Андрей Харитонов, «Иркутскэнергосбыт», – о принципах работы компании
Все материалы сюжета
Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес