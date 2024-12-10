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Усольчанин случайно помог приставам найти свою жену, задолжавшую банкам 320 тысяч рублей

В Усольском районе местный житель случайно помог приставам найти свою супругу. Ранее в отношении нее было возбуждено три исполнительных производства из-за долгов по кредитам на общую сумму более 320 тысяч рублей, рассказали в пресс-службе УФССП по региону.

Мужчина приехал в ведомство получить на руки постановление об окончании исполнительного производства, возбужденного ранее в отношении него, на машине жены. Этот факт был установлен сотрудниками УФССП – на транспорт наложили арест и изъяли.

Женщина, долгое время уклонявшаяся от погашения долгов, через два дня вернула все средства, а также выплатила исполнительский сбор в размере 39 тысяч рублей, чтобы не лишиться транспорта.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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