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Прокуратура проверит обоснованность повышения цен на авиаперевозки из Бодайбо в Иркутск

Восточно-Сибирская транспортная прокуратура начала проверку обоснованности повышения тарифов на авиаперевозки из Бодайбо в Иркутск. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

«Транспортной прокуратурой совместно с Иркутским УФАС организована и проводится проверка соблюдения законодательства в сфере ценообразования на авиабилеты региональными авиаперевозчиками», – говорится в сообщении.

При наличии оснований будут приняты меры реагирования.

Напомним, с соответствующими жалобами обратились жители Бодайбинского района. Они заметили, что с мая по декабрь текущего года максимальные цены выросли ориентировочно с 22 до 26 тысяч рублей. Люди, для которых авиаперевозки являются единственным ежедневным сообщением с Иркутском, сформировали обращением и начали собирать подписи для последующей отправки в администрацию президента страны.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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