«Почта России» продала свой банк конкурентам: главное за ночь

За прошедшую ночь власти заявили про почти полное израсходование лимитов бюджетного субсидирования на промышленную ипотеку, «Почта России» продала свой банк за десятки миллиардов, у кондитерских изделий выросла себестоимость, а в Иркутской области жители приступили к сбору подписей для президента из-за удорожания перелетов по популярному авиамаршруту.

Кондитерские изделия будут дороже

В России ожидают повышение стоимости кондитерских изделий. Рост в декабре – январе может составить ориентировочно 10-20%. Как отмечают аналитики, эти изменения связаны с удорожанием сырья: какао, растительного масла и других ингредиентов, что привело к увеличению себестоимости производства ориентировочно на 30%.

Деньги на промышленную ипотеку заканчиваются

В России заканчиваются бюджетные субсидии, выделенные на промышленную ипотеку на 2024 год: остался всего 1% от общей суммы. Эти средства распределят в течение декабря. Аналитики отмечают, что несмотря на ужесточение условий программы, интерес к ней по-прежнему остается высоким.

«Почта банком» будет владеть ВТБ

До конца года новым акционером «Почта банка» станет ВТБ. Стоимость сделки оценивается в 36 млрд рублей. Расчеты по покупке планируется произвести до конца 2024-го. Клиентов, которых насчитывается 9 млн человек, и бизнес планируется перевести на единую технологическую платформу под брендом ВТБ. Потребителям обещают качественно новый уровень услуг и больше возможностей.

Жители Приангарья обратятся к Путину из-за дорогих авиабилетов

В Бодайбинском районе жители создали обращение и приступили к сбору подписей. Люди выступают против повышения стоимости перелетов по маршруту Бодайбо – Иркутск. Это авиасообщение является единственным ежедневным сообщением с областным центром. Данной ситуацией заинтересовалась транспортная прокуратура, которая уже начала свою проверку.

Аферисты убедили иркутянина отправить 7 миллионов на свой счет

Очередной житель Иркутска стал жертвой мошенников. На этот раз на уловки аферистов попался 71-летний пенсионер. Мужчине позвонили сначала от лица почты, от которой он действительно ждал уведомление о денежном переводе: аферисты откуда-то про это узнали. Затем с ним связался «сотрудник МФЦ». Обманщик убедил собеседника в том, что он стал жертвой мошенников, вошел в доверие, а затем продиктовал номер счета, куда поручил отправить все сбережения. Таким образом мужчина лишился более 7 млн рублей.