«Слата» публикует индекс «Оливье»

Торговая сеть ежегодно подсчитывает стоимость салата, а также представляет анализ самых популярных новогодних товаров и цены на них.

Индекс салата «Оливье» – это показатель того, как меняется стоимость продуктов для приготовления классического салата по сравнению с предыдущим годом. Он позволяет узнать динамику цен, а использовать его стали по аналогии с индексом потребительских цен с 2009 года.

Индекс «Оливье» рассчитывают на основе стоимости классических ингредиентов, достаточных для приготовления салата на семью из четырех человек: горошек (400 граммов); маринованные огурцы (680 граммов); яйца (десяток 2-й категории); докторская колбаса (500 граммов); картофель (1 килограмм); морковь (1 килограмм); майонез (400 граммов). Так как в России новогодний «Оливье» в шутку измеряют тазиками, то такое количество продуктов как раз хватит и для завтрака 1 января.

«В нашей сети «Слата» мы смотрим его в разрезе как «самая доступная цена» (это первоценовое предложение), так и в рамках «самые популярные и продаваемые товары и бренды» (т.е. выбор покупателей). По салатам «Оливье» и сельдь под шубой продуктовый набор по самым востребованным и приобретаемым товарам получился на 20% дороже, чем в прошлом году. Главным образом цена выше из-за роста цен на колбасу, сельдь и майонез. Если смотреть по ценам самых доступных товаров, то изменение +6%. Суммарно сбалансировать рост цен на продукты в составе салатов позволило снижение цен на овощи и яйца в 2024 году. Итого, «Оливье» – 949 рублей, сельдь под шубой – 830 рублей», – поделился заместитель коммерческого директора торговой сети «Слата» Сергей Дорохов.

Ожидаемым хитом продаж в декабре становятся и мандарины, а разнообразие вкусов позволяет выбрать цитрусовые на любой кошелек.

Специалисты приводят красочное сравнение, что если выставить в ряд все фуры с мандаринами, что приобретают покупатели компании «Слата» в преддверии Нового года, то длина колоны составит два футбольных поля.

Как отмечают в сети, китайский цитрус не первый год становится лидером продаж, а в целом в этом году сеть «Слата» планирует продать на 12% больше, чем годом ранее. Общий объем оранжевых достигнет 220 тонны, а это примерно 11 груженых фур. Помимо мандаринов из Поднебесной будут и представители Турции, ЮАР и Марокко.

Что касается цен, то тут все без изменений: самым доступным для покупателей останется фрукт от ближайшего соседа, в то время как всеми любимые мандарины из Марокко будут самыми дорогими в цене. Учитывая ослабление курса рубля, цена поднимется относительно прошлого года.

Отмечается и общий рост продаж кондитерских изделий в течение всего года. Новогодние подарки не стали исключением. По итогам ноября рост спроса в этой категории выше на 30%. В первую очередь за счет брендовых мелкоштучных товаров в малом весе – до 150 граммов, которые покупателем рассматриваются как небольшой подарок. Они имеют импульсный спрос.

Стабильно сохраняется интерес и на традиционные подарки. Сети «Слата» удалось сохранить предложения в привычных ценовых сегментах: до 100 руб., до 200 руб., до 300 руб.; от 300 до 500 руб. и от 500 до 1000 руб. По итогам ноября лидером продаж в штуках является новогодний подарок «Зефиркины» на 150 граммов по цене в акцию 99,99 руб.

Согласно опросу, икра считается наиболее популярным деликатесом, который украшает праздничный стол у 43% семей. В сети «Слата» отметили, несмотря на то что в этом году общий вылов лососевых оказался наименьшим за последние 20 лет, дефицита по рыбной продукции в сети супермаркетов не ожидается. Предположительно, цена покажет рост в пределах 15%, но наиболее массовые и доступные предложения по икре останутся практически на уровне прошлого года, это структурированная икра – 129 рублей за банку, икра красная натуральная зернистая – 449 рублей за 75 г.

«Впервые на новый год привезли партию икры палтуса, а также добавляем ряд новинок по готовой рыбной продукции. В декабре планируем реализовать более 8 тонн копченой и соленой рыбы, а также более 60 тысяч банок икры», – отметил Сергей Дорохов.

Главным новогодним напитком остается шампанское – его выбирают 85% россиян. По анализу сети «Слата», основные продажи на новогоднее застолье приходятся на российские шипучие – в этом году доля продукции отечественных заводов выросла до 85%.