ИНК стала победителем VI Международной интеллектуальной игры «Нефтяная сова»

Сборная Иркутской нефтяной компании (ИНК) «ИНКогнито» стала победителем VI Международной интеллектуальной игры среди молодежи нефтегазовой отрасли «Нефтяная сова».

В игре приняли участие 125 команд из России и стран ближнего зарубежья. Команда «ИНКогнито» победила в полуфинале, разделила первое место со сборной из Беларуси в финальном туре и стала лучшей в решающем брейн-ринге.

Традиционно сборные команды компании оказываются в числе сильнейших. В этом году помимо «Инкогнито» участие в игре приняла еще одна команда ИНК – «Естественный интеллект», занявшая 10 место. Напомним, молодые сотрудники ИНК участвуют в интеллектуальной игре пятый раз. Сборная «Инкогнито» также одержала победу в 2019 году.

«Нефтяная сова» — интеллектуальная игра, проводимая под эгидой Министерства энергетики Российской Федерации среди молодых специалистов предприятий, организаций и учебных заведений нефтегазовой отрасли. Цель мероприятия – повышение интеллектуального уровня молодежи и популяризации нефтегазовой отрасли. Участниками становятся команды, сформированные из числа молодых специалистов, студентов и преподавателей в возрасте до 35 лет. Игра проводится ежегодно с 2017 года.