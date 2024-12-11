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Количество рабочей силы из Центральной Азии в России сократилось в два раза

В России зафиксировали отток азиатской рабочей силы. В частности, такие изменения наблюдаются в строительной отрасли, рассказал в интервью SIA.RU основатель ГК «ВостСибСтрой» Виктор Ильичев.

«По нашим данным, количество рабочей силы из Центральной Азии сократилось в два раза. Те рабочие, что остались, увеличили стоимость своих услуг – от 40 до 60%. А это – автоматический рост себестоимости», – отметил собеседник агентства.

Для стабилизации ситуации планируется привлекать для работы жителей Северной Кореи. Кроме того, ведутся переговоры со строительными компаниями Индии.

Подробности читайте в нашем интервью.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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