Названые самые высокооплачиваемые специалисты в Иркутской области по итогам ноября

Ниже средней зарплаты в регионе платят страховщикам, работникам науки и образования, а также сферы туризма. Данные приводит рекрутинговый сервис hh.ru.

Среди регионов Сибири наиболее высокие зарплаты сейчас готовы платить работодатели в Красноярском крае (76,9 тыс. рублей в среднем), на втором месте Иркутская область (70,7 тыс. рублей), на третьем – Новосибирская область (70 тыс. рублей).

В Иркутской области самые высокие зарплаты, превышающие 100 тыс. рублей, сейчас предлагают специалистам из сфер:

«Сельское хозяйство» (165,2 тыс. рублей в среднем),

«Добыча сырья» (163,1 тыс. рублей),

«Транспорт, логистика, перевозки» (143,4 тыс. рублей),

«Производство, сервисное обслуживание» (138,8 тыс. рублей),

«Строительство, недвижимость» (136,1 тыс. рублей),

«Рабочий персонал» (129,4 тыс. рублей),

«Высший и средний менеджмент» (121,7 тыс. рублей),

«Автомобильный бизнес» (106,8 тыс. рублей),

«Стратегия, инвестиции, консалтинг» (101,6 тыс. рублей).

Наоборот, ниже рынка (менее 70,7 тыс. рублей) в регионе на данный момент – предлагаемые заработные платы в таких направлениях, как «Страхование» (48,1 тыс. рублей), «Наука, образование» (48,5 тыс. рублей), «Туризм, гостиницы, рестораны» (49,6 тыс. рублей).