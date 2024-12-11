T2 дополнит продукт для оценки потенциала локаций Bestplace данными телекома

T2, российский оператор мобильной связи, и Bestplace, разработчик сервиса для прогноза выручки торговых точек, запускают совместный продукт для предпринимателей офлайн-розницы. Big data телеком-оператора дополнит факторы расположения потенциальной торговой точки информацией о численности населения, его социально-демографических характеристиках и интересах. Данные позволяют оценить релевантность расположения задачам бизнеса.

Отчет с оценкой потенциала локации Bestplace содержит более 60 параметров с характеристиками торговой площади. Деперсонализированные данные телеком-оператора о местоположении мобильных устройств позволяют анализировать потоки людей в разных районах 24/7. Блок «Зона охвата» теперь расширен знаниями big data T2. Он дает детальную информация о численности населения, проживающего или работающего в выбранном радиусе и в зоне пяти-десятиминутной пешеходной доступности. Сейчас отчетом могут воспользоваться предприниматели в Москве и области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, в Краснодарском крае.

На основе данных оператора заказчик отчета может оценить соответствие аудитории в зоне работы коммерческой площади тому бизнесу, что планирует запустить. Отчет содержит информацию о распределении аудитории по социально-демографическим характеристикам, таким как пол и возраст. Он также описывает число тех, кто постоянно проживает рядом с локацией и приезжает на работу в радиусе пешей доступности от нее.

T2 определяет поведенческие особенности, характеристики аудитории и имеет возможность качественно идентифицировать специфические категории посетителей территории: работающих, проживающих постоянно, трудовых мигрантов, иностранных и российских туристов. Кроме того, big data T2 выявляет более 120 категорий интересов населения в зоне охвата. Это в том числе бытовая техника, аптеки, обслуживание или покупка автомобиля, образовательные услуги, одежда и аксессуары, товары для дома и сада, аренда или покупка недвижимости.

Использование геоаналитики позволяет владельцу бизнеса снизить финансовые риски при открытии новой торговой точки за счет определения оптимальной ставки арендной платы, исключения покупки или аренды неликвидной площади.

Заказать отчет о бизнес-потенциале интересующей торговой площади предприниматель может при поиске коммерческой недвижимости в карточке объявления на «Авито». Время его подготовки составляет менее 3 минут.