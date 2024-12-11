Полюс откладывает запуск проекта «Сухой Лог» до 2028–2029 годов

Проект увеличит добычу золота в России на 20%.

Полюс планирует запустить проект «Сухой Лог» в 2028–2029 годах. Капитальные затраты на реализацию этого крупнейшего проекта в Иркутской области оценены в $6 млрд, говорится в презентации компании.

Полюс построит на «Сухом Логе» крупнейшую в России золотоизвлекательную фабрику (ЗИФ) мощностью 34 млн тонн руды с производством 2,3–2,8 млн унций золота в год. Запуск первой линии фабрики намечен на 2028 год, второй — на 2029 год. Ранее ожидалось, что проект будет запущен в 2027 году.

Запуск месторождения «Сухой Лог» увеличит добычу золота в России более чем на 20%, отметили в компании. Совокупное производство на «Чульбаткане» в Хабаровском крае и «Чертовом Корыте» в Иркутской области составит 600–700 тыс. унций в год, запуск планируется в 2029 году.

Напомним, «Полюс» — крупнейший производитель золота в России и одна из пяти ведущих глобальных золотодобывающих компаний, себестоимость производства на предприятиях которой является одной из самых низких в мире. Предприятия компании расположены в Красноярском крае, Иркутской и Магаданской областях, а также в Якутии.

«Сухой Лог» является крупнейшим из неосвоенных в мире месторождений по доказанным и вероятным запасам золота. Эксперты отмечают, что среднее содержание золота в руде оценивается в 2,1 грамма на тонну, что значительно выше среднего мирового уровня в 1,3–1,4 грамма на тонну. Такое положение обеспечит Полюсу более низкие затраты на добычу по сравнению с другими глобальными игроками и позволит сохранить мировое лидерство по рентабельности, считают аналитики.