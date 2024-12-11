Кредитование замедляется

В ноябре розничный кредитный портфель сократился на 1,7% после роста на 0,4% в октябре, говорится в аналитическом обзоре ЦБ «Денежно-кредитные условия и трансмиссионный механизм ДКП».

Годовой прирост замедлился до 11,1% с 14,9% месяцем ранее. Однако это связано с проведением масштабных сделок по секьюритизации потребительских кредитов, без учета которых месячный прирост составил бы 0,3%.

«В октябре кредитование розничных клиентов продолжило замедляться: годовой прирост портфеля составил 14,9% после 16,9% в августе. Замедление затронуло все основные сегменты рынка», — отмечается в обзоре.

Кредитование организаций в ноябре также значительно замедлилось. «За месяц портфель вырос всего на 0,8% после 2,3% в октябре. Этому могли способствовать жесткие денежно-кредитные условия и изменения в банковском регулировании: введение антициклической надбавки к нормативам достаточности капитала в размере 0,25 п.п. с 1 февраля 2025 года», — подчеркивает ЦБ.