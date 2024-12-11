Опасная слабость: на российском рынке очередная волна распродаж

Российский рынок во вторник, 10 декабря, с открытия устремился вниз. Всего за одну сессию индекс Мосбиржи дошел до ближайшей поддержки в виде психологически важного уровня 2500 п.

– Этот уровень может быть проверен на прочность уже в ближайшие дни, учитывая заметное ухудшение настроений на российском рынке, – отмечают эксперты БКС Мир инвестиций. – Правда, если рубль вернется к быстрому ослаблению или нефть ускорит подорожание, Индекс МосБиржи способен удержаться от новой волны снижения.

Относительная слабость, проявленная российским рынком, выглядит достаточно опасно, считают аналитики БКС.

– Не сумев предпринять даже одной попытки преодолеть ближайшее сопротивление он возобновил снижение и нивелировал почти все достижения предыдущих двух сессий из трех, на протяжении которых развивался последний отскок.