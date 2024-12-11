Ленинский район Иркутска частично остался без света из-за ДТП

Авария с участием фронтального погрузчика стала причиной отключения электроэнергии в Ленинском районе Иркутска. Инцидент произошел накануне, сообщает пресс-служба ИЭСК.

По данным организации, водитель транспорта при проведении работ в охранной зоне ВЛ не справился с управлением транспортом и повредил опору воздушной линии, два кабельных вывода, изоляторы и провода ВЛ. Проводятся ремонтно-восстановительные мероприятия.

«Для исключения риска повреждения оборудования и линий электропередач на время проведения работ ограничено электроснабжение части потребителей в районе поселков Горького и Селиваниха», – говорится в сообщении.

Частичные отключения потребителей будут проводиться поочередно на 4 часа, возможны ситуативные отклонения от графика в зависимости от загрузки бригад. В работах задействовано 15 человек и семь единиц техники.