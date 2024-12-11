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Подпольное производство алкоголя нашли в иркутском ночном клубе

Правоохранители обнаружили нелегальное алкогольное производство. Его выявили в одном из ночных клубов на улице Декабрьских Событий в Иркутске, рассказали в пресс-службе региональной полиции.

Во время рейда работники МВД нашли производство, расположенное прямо в подсобном помещении развлекательной организации. Предварительно установлено, что изготовлением спиртосодержащей продукции занимался 18-летний работник клуба. Затем молодой человек разливал ее в бутылки из-под элитного горячительного в антисанитарных условиях.

Полученную жидкость сотрудники ночного заведения использовали для приготовления коктейлей. Из незаконного оборота правоохранители изъяли самодельную производственную линию, свыше 50 литров спиртосодержащей продукции и почти 50 бутылок готового алкоголя.

Образцы жидкостей направлены на физико-химические экспертизы, по результатам которых будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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