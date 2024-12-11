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Муниципальное учреждение в Иркутской области задолжало предпринимателю 240 тысяч рублей

В Чунском районе местное муниципальное учреждение задолжало поставщику более 240 тысяч рублей. Деньги не были выплачены вовремя в рамках госконтракта, сообщает пресс-служба прокуратуры Иркутской области.

По данным надзорного ведомства, между МКУ Чунского муниципального образования «Служба благоустройства» и коммерческой организацией был заключен муниципальный контракт на поставку запчастей для автотракторной техники. Поставщик свои обязательства выполнил, однако заказчик за товары вовремя не заплатил, в результате образовался долг.

В ситуацию вмешалась прокуратура, после чего средства были переданы предпринимателю в полном объеме.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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