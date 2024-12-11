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15 млрд рублей потратили жители Иркутской области на медуслуги с начала 2024 года

Это 9,3% всех платных услуг в регионе. Данные приводит Иркутскстат.

За год жители Приангарья потратили в медучреждениях 15 млрд рублей. Это 9,3% общего объема платного сервиса в регионе.

Часть отказавшихся от обращения в медорганизацию назвали неудовлетворенность ее работой (18%) и сомнения в эффективности лечения (31%). Многие ссылаются на дефицит времени (18%), а кого-то отпугивает необходимость оплаты медицинских услуг (8%). Есть и другие причины, одна из них – «трудно добраться».

По данным выборочного обследования, хорошее и очень хорошее здоровье имеют 54% жителей Приангарья, но полностью обходиться без услуг здравоохранения не могут и они.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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