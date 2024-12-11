Новостройки в Иркутске подорожали на 15,5% с начала года

Город лидирует по приросту стоимости квадратного метра в новом жилье за месяц. Данные приводит портал «Мир квартир».

Средний лот подорожал в 62 городах, подешевел в 8. Самый большой рост цены квартиры зафиксирован в Саранске (+34,2%), Оренбурге (+25,6%), Севастополе (+24,4%), Тольятти (+21,7%) и Ижевске (+20,4%). Самое большое падение – в Грозном (–19,5%), Махачкале (–15,5%), Новокузнецке (–12,3%), Нижнем Тагиле (–8,9%) и Архангельске (–6,4%).

Столичная квартира за год выросла в цене на 15,9%, подмосковная – на 8,3%, питерская – на 6,3%. Средняя по России стоимость лота поднялась за год на 8,9%.

«Новостройки в ноябре показывают рост – самый высокий с момента отмены льготной ипотеки в июне. Строящееся жилье дорожает даже в тех городах, в которых цены уже было начали опускаться. Немалую роль в этой ситуации играет инфляция и растущая стоимость строительства, которая не дает застройщикам демпинговать. Но главное, они предвкушают традиционно высокий сезон – конец года и предновогодний ажиотаж. Через месяц мы увидим, оправдались ли их ожидания. Полагаю, снижения цен если и стоит ждать, то в январе», – говорит Павел Луценко, генеральный директор федерального портала «Мир квартир».