«Финам»: Декабрь может стать лучшим месяцем для рубля

На 10 декабря объявленный ЦБ курс USDRUB составляет 99,3759. На прошлой неделе во вторник курс Банка России составлял 107,1758. Таким образом, за неделю рубль укрепился по отношению к доллару США на 7,2%.Об этом рассказал Николай Дудченко, аналитик ФГ «Финам».

На внебиржевом рынке торги ведутся на отметке 99,8. Ноябрь текущего года стал худшим месяцем для российской валюты в 2024 г. – ослабление рубля составило 9,4%. А декабрь, наоборот, может стать лучшим месяцем – коррекция на текущий момент составляет 6,3%.

На срочной секции МосБиржи фьючерс Si-12.24 находится на отметке 100,47. Фьючерс Si-3.25 (экспирация в марте 2025 г.) находится на уровне 101,47.

В свежем Обзоре рисков финансовых рынков за ноябрь (далее – Обзор) Банк России сообщил, что новый виток санкций во второй половине ноября привел к краткосрочному росту волатильности на валютном спотовом рынке и ослаблению национальной валюты, чему также способствовало снижение объемов чистых продаж валюты экспортерами.

Регулятор считает, что на динамику рубля также оказали влияние покупки валюты отдельными нефинансовыми компаниями для погашения валютных обязательств. Соответственно, ЦБ насчитал чистые продажи валюты со стороны 29 крупнейших экспортеров в размере $8 млрд., что на 23% меньше октября.

Отношение чистых продаж иностранной валюты к валютной экспортной выручке крупнейших экспортеров в сентябре 2024 г. составило 60%, уменьшившись на 28 п.п. относительно августа 2024 г., пишет Банк России в Обзоре.

Со своей стороны, мы уже отмечали, что одной из причин ослабления курса является отсутствие сдерживающих ограничителей, в качестве которого, например, выступал 771 Указ об обязательной репатриации. Учитывая то, что требования указа были смягчены, пространство для маневра у экспортеров остается расширенным, что ведет к придерживанию валюты на счетах и способствует ослаблению RUB. Между тем, хочется отметить, что только на фоне повышенной волатильности курса ЦБ наконец признал влияние операций на открытом рынке на ситуацию с курсом. До этого ноября, комментируя требование указа об обязательной репатриации Э. Набиуллина заявляла, что не считает значимым требование продажи валютной выручки на рынке. Так, в феврале текущего года Набиуллина заявляла, что Банк России не считает, что репатриация окажет большое влияние на курс рубля.

Мы считаем, что здесь есть еще один момент, который является скорее «политическим». Дело в том, что, как мы уже говорили, степень влияния эндогенных (внутренних) факторов ослаблено. Существенное повышение ключевой ставки в текущем году практически никак не отразилось на курсе, хотя мы и продолжаем считать, что в случае, если бы Банк России принял решение о сохранении ставки на более низком уровне, курс рубля сейчас был бы ниже. Как следствие, мы видим, что Банк России предпочел в IV квартале изменить риторику, сместив акцент со ставки на операции на открытом рынке, признавая, однако же, что проблемы еще заключаются и в достаточно высокой закредитованности компаний в иностранных валютах.

Возвращаясь к ставке, одной из главных новостей недели стала статистика по инфляции за неделю с 26 ноября по 2 декабря. Индекс потребительских цен за этот период составил 0,5% vs. 0,36% неделей ранее. В годовом выражении инфляция увеличилась до 9,07%.

Вместе с тем, отдельные экономисты довольно правильно подмечают, что рост цен наблюдался все же не по всему спектру товаров и услуг, а рост свыше 0,5% (н/н) пришелся только на несколько позиций.

Кроме этого, понятно, что к росту инфляции «причастен» и слабый рубль. Учитывая лаг трансмиссии курса в цену (примерно 1-2 месяца), по всей видимости, какое-то время мы еще будем наблюдать повышенные цифры в ИПЦ – завтра как раз должны быть опубликованы очередные данные по инфляции за первую неделю декабря.

Однако же при текущей ценовой динамике вероятность повышения ставки до 23%, т.е. еще на 200 bp, возрастает. Это наш базовый прогноз. В альтернативном варианте существует некоторая вероятность повышения на 100 bp, либо даже сохранения ставки на текущем уровне, однако впечатление, что завтрашние цифры по инфляции могут развеять всякие сомнения.

Мы продолжаем считать, что в ближайшей перспективе вряд ли увидим продолжение укрепление рубля. Учитывая то, что USDRUB удалось опуститься ниже 105 и закрепиться на отметке 100, не исключено, что до конца года торговый диапазон теперь останется в пределах 100-107. В дальнейшем перспектива ослабления рубля пока что выше, чем вероятность закрепления ниже отметки в 100.

