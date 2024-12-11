«Это знаковый проект для Иркутска». 10 вопросов о «Восточном квартале»

Строительство «Восточного квартала» стартовало в самом центре Иркутска. Некоторые называют этот момент историческим, а проект – знаковым, ведь через несколько лет заброшенный участок земли на берегу Ангары должен преобразиться в многофункциональное пространство с красивой набережной. Как изменится территория? Какие здания планируют возвести? И будет ли проход на Цесовскую набережную доступным для всех иркутян? На эти и другие вопросы участники проекта ответили на брифинге.

1. Что было?

История этого места началась 110 лет назад, когда была построена ЦЭС (центральная электростанция). На промышленной площадке на берегу Ангары были сконцентрированы важные для города инфраструктурные объекты. Набережная здесь отсутствовала.

Однако за сто лет подход общества к рекам и набережным полностью изменился, рассказала Евгения Пуляевская, генеральный директор ООО «Прибайкалье» (компания входит в Эн+). Городские реки, которые долгое время оставались «рабочими лошадками» с доками, портами и складами, теперь по всему миру превращаются в рекреационные многофункциональные пространства. Пришло время переосмыслить этот тренд и в Иркутске.

– Эн+ выступает за то, чтобы развернуть набережные лицом к городу, чтобы была возможность гулять вдоль Ангары и наслаждаться самой чистой водой в мире. У нас река фантастически красивая, – говорит Евгения Пуляевская.

2. Что уже сделали?

От планов быстро перешли к делу. Инфраструктурные объекты (перекачивающую насосную станцию (ПНС) и подстанцию (ПС) построили с нуля, установив технологическое оборудование, которое позволит с запасом обеспечить нужды центра города в тепле и электроэнергии. К проектированию «Восточного квартала» по предложению промышленника и мецената Олега Дерипаски привлекли всемирно известного архитектора Кенго Куму, названного журналом Times в 2021 году самым влиятельным архитектором мира.

– Он создал проект, который для Иркутска станет знаковым, – уверена Евгения Пуляевская. – «Восточный квартал» предусматривает наличие общественных пространств, которые станут доступны в любое время года: авторские рестораны, кафе, публичная библиотека, бутики с фермерскими продуктами, возможность выйти на набережную. Это место понравится и горожанам, и гостям города – однозначно.

3. Что будет?

На месте демонтированной ТЭЦ на улице Сурикова планируют построить большой многофункциональный комплекс, рассказал главный инженер иркутского филиала ООО «СТБ проект» Алексей Бельков (компания участвовала в разработке проекта).

– Это будет единое здание площадью почти 62 000 м², которое разделено на несколько функциональных блоков. Это объекты различного назначения. Здание представляет из себя сложный структурный объём – аналогов на сегодняшний день в Иркутске нет.

4. В чем сложность проекта?

– С гидротехнической точки зрения, площадка сложная: рядом река, сильное течение. Большой котлован залит на сегодняшний день бетоном на 1 метр, площадка подготовлена для того, чтобы в зимне-весеннее время начать строительные работы по возведению каркаса здания, - подчеркивает Алексей Бельков.

Этап подготовки специально ведётся, когда идёт минимальный сброс воды с Иркутского водохранилища, чтобы можно было выполнять работы.

5. А что с парковкой?

Проектом предусмотрена большая подземная парковка на 350 машиномест. По словам Алексея Белькова, в центре города мало свободных площадей для размещения большой открытой парковки, поэтому подземная инфраструктура стала удобным решением.

– В проекте изначально было заложено решение построить очень большой паркинг для того, чтобы все желающие, которые будут сюда приезжать, могли им воспользоваться.

6. Будет ли свободным проход на набережную?

На первом этаже «Восточного квартала» запланировано многофункциональное помещение – так называемый стилобат, в котором будут располагаться общественные и коммерческие пространства. Весь этот объём практически по всему периметру застройки будет застеклён.

– Это будет проницаемый объем, – отметил Алексей Бельков. – Когда рассматривали проект на градостроительном совете, одним из пожеланий, которые высказывали и архитекторы, и чиновники администрации, было сделать сквозным проход. Потому что это достаточно большое пятно застройки. Для этого мы предусмотрели восемь входов/выходов. Есть возможность зайти с улицы Сурикова или с улицы Ленина, например, пройти через весь объект и выйти на будущую набережную. Всё пространство будет открыто, благоустроено, никаких ограждений, заборов.

Легкое сетчатое ограждение будут иметь только два режимных объекта: ПНС и ПС. Всё остальное пространство будет открытым: любой горожанин сможет попасть на будущую Цесовскую набережную. На крыше стилобата расположится общественное пространство с зелёной кровлей и благоустройством.

7. Какой этажности будут здания?

Проектом предусмотрено строительство семи зданий переменной этажности. Алексей Бельков говорит, что архитекторы подошли к этому вопросу достаточно деликатно, прорабатывая решения, которые позволят не нарушить исторический облик города.

– Самое высокое – офисно-административное здание на восемь этажей – будет рядом с ПНС, далее будет плавное понижение этажности до пяти этажей в сторону сквера и Вечного огня.

8. Когда завершится стройка?

Согласно полученной документации, срок строительства – три года.

– Но это проектная документация. Многое будет зависеть от применяемых технологий и возможностей, – пояснил Алексей Бельков.

9. А кто построит набережную?

По словам Евгении Пуляевской, набережная, как «слоёный пирог», состоит из нескольких составляющих: это и берегоукрепление, и строительство, и благоустройство.

– Всё это предполагает активное взаимодействие муниципальных, областных властей и частного бизнеса. Для того чтобы ускорить процесс, мы брали разработку проекта благоустройства на себя. Но базой является берегоукрепление. Этот вопрос не относится к компетенции компании, это вопрос властей.

Планируется, что берегоукрепление начнётся в первом квартале 2025 г. и будет вестись в течение трёх лет за счёт федерального, регионального и муниципального бюджетов.

– Надеемся, что какие-то процессы удастся синхронизировать, благодаря чему набережная и «Восточный квартал» появятся одновременно.

10. Что дальше?

По мнению экспертов, все мы становимся свидетелями комплексного градостроительного подхода к реновации еще одного большого квартала в центре Иркутска. Реконструированные Курбатовские бани, в который инвестировал Эн+, стали первым успешным проектом в этой цепочке, первым звеном которой стало решение основателя Эн+ Олега Дерипаски о необходимости участия крупного бизнеса в лице холдинга в развитии сибирских городов. В Иркутске таких примеров становится всё больше.

– Они, как бусины, нанизываются на нитку, – говорит Евгения Пуляевская. – Мы надеемся, что «Восточный квартал» станет общественно доступным и привлекательным пространством. Эн+ работает над этим. Мы часто слышим от коллег-строителей, что можно поменьше тратить, строительные материалы использовать попроще. Но мы строим не на 30-40 лет, мы хотим, чтобы наши объекты радовали горожан 300-400 лет.