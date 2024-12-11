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Почти половина иркутян рассчитывает на годовые премии

Но только треть работодателей планирует поощрить всех работников. Данные приводит рекрутинговый сервис SuperJob.

44% иркутян рассчитывают на годовые премии. Иркутяне до 45 лет ожидают премирования чаще тех, кто старше (43 и 35% соответственно). Среди опрошенных с зарплатой более 100 тысяч рублей в месяц надеется получить премию каждый второй (49%).

А что же работодатели? Количество компаний, которые собираются премировать всех своих сотрудников, – 32%. Еще 20% работодателей будут принимать решение о выплате премий в индивидуальном порядке: в зависимости от результатов работы в 2024 году.

О планах выплатить тринадцатые зарплаты рассказывали реже: 11% компаний начислят дополнительный оклад в конце года всем категориям персонала, еще 8% будут действовать выборочно.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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