«Если ничего не делать, мы потеряем Байкал». 9 цитат об устойчивом туризме в регионе

5 миллионов человек в год – таким, как ожидается, будет общий турпоток на Байкал к 2036 году. В 2023-м Иркутская область приняла около 1,8 млн гостей, Бурятия – 800 тысяч. Таким образом, речь идет о двукратном росте турпотока. Возможен ли устойчивый туризм на Байкале? Как защитить озеро от негативного антропогенного воздействия? Без каких инфраструктурных объектов невозможно дальнейшее развитие? Эти и другие вопросы представители власти, бизнеса и общественности обсудили на онлайн-конференции, организованной Комитетом по экологии и охране окружающей среды Ассоциации менеджеров России и Ассоциацией «Байкал без пластика».

«Пора переосмыслить повестку устойчивого развития»

Внутренний туризм в России активно развивается, турпоток на Байкал – и летом, и зимой – растет год от года. По словам модератора конференции, председателя Комитета по экологии и охране окружающей среды Ассоциации менеджеров Ольги Санаровой, в ближайшие 10 лет он увеличится вдвое.

– Уже сейчас на берега Байкала – в Иркутскую область и в Бурятию – приезжает огромное количество туристов. Согласно экспертным оценкам, этот показатель в ближайшие 10 лет может вырасти до 5, а возможно, и до 6 млн человек. Понятно, что стремительно растущий туристический спрос требует переосмысления повестки устойчивого развития региона абсолютно от всех сторон: и от власти, и от представителей бизнеса, и от неравнодушных жителей.

Председатель Комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Дмитрий Кобылкин, например, считает, что необходимо прописать очень жесткие правила для туристов, ужесточить все требования – что можно, а что нельзя делать на Байкале. В противном случае дикий туризм сформирует свои правила, и нам придется жить и работать с ними.

«Мы должны исключить дикий туризм»

Заместитель председателя правительства Иркутской области Георгий Кузьмин убежден: развитие инфраструктуры на берегах Байкала – это сегодня задача №1. Речь идет и о логистике, повышении транспортной доступности (реконструкции и строительстве дорожных сетей, строительстве причальных сооружений), и о создании полигонов с сортировкой и переработкой мусора, запуске новых очистных сооружений (положительная экспертиза уже получена по КОСам в Слюдянке, Ангасолке, Култуке).

– С каждым годом мы отмечаем рост числа туристов, приезжающих на Байкал. Об этом, в частности, свидетельствует статистика иркутского аэропорта: в этом году мы ожидаем четырехмиллионного пассажира. Это очень большие цифры. И одна из самых главных задач, которую важно решить, – построить новый аэропорт, новый терминал, который сможет обрабатывать такое большое количество туристов.

Считаю, что для туризма должны быть прописаны жесткие правила. Мы должны максимально исключить дикий туризм. На мой взгляд, нужно рассматривать те населенные пункты, где уже существует та или иная инфраструктура, и развивать ее. Строить что-то новое на Байкале, вне населенных пунктов, не стоит.

«Если не менять ситуацию, мы потеряем Байкал»

В развитии инфраструктуры и устойчивого туризма на Байкале заинтересован и региональный бизнес. Генеральный директор «Гранд Байкал» Виктор Григоров убежден, что эту работу необходимо вести системно и комплексно – иначе велик риск потерять Байкал как природное достояние, как уникальный мировой бренд.

– Еще в 2017 году мы привлекли экспертов – как отечественных, так и зарубежных – для оценки ситуации. Вердикт был неутешительный: если ничего не изменить, то к 2030-2035 годам мы потеряем Байкал как мировой бренд. Тогда мы предложили новую схему развития туризма. Согласно нашей концепции, не нужно создавать туристические центры везде по Байкалу, их должно быть не больше семи: Иркутск, Листвянка, Байкальск, Танхой, Турка, Улан-Удэ, Северобайкальск. А в знаковых местах – в тех, где первозданная природа Байкала трогает наши сердца, – строить ничего избыточного не надо.

Сейчас мы реализуем проект строительства новой туристической инфраструктуры по маршруту Иркутск – Байкальский тракт – Листвянка – Байкальск. Идея в том, чтобы создать такую мощную туристическую инфраструктуру, которая не будет угрожать природе. Благодаря созданию маршрутов с разными транспортными составляющими мы можем показывать туристам Байкал, не нанося озеру ущерба. Сегодня группа Эн+ является инвестором, который реализует проекты в ключевых точках: это отель Rodina и Байкал Бизнес Центр в Иркутске, парк-отель «Бурдугуз» и санаторий «Электра» на Байкальском тракте, курорт «Гора Соболиная» и другие объекты в Байкальске, который должен стать ядром Южного байкальского туризма, визитной карточкой эко-туризма в стране.

«“Волшебный Байкал” – это 5400 новых номеров»

В сохранении Байкала и развитии туризма на Байкальской природной территории заинтересован и федеральный центр. Например, Правительство страны совместно с корпорацией «Туризм.РФ» и региональными властями реализует федеральный проект «Волшебный Байкал». По словам и.о. руководителя Агентства по туризму Иркутской области Романа Пичугина, в настоящее время в него включены две локации – Байкальск с особой экономической зоной туристско-рекреационного типа «Ворота Байкала» и «Байкальская Слобода» в районе Тальцов на Байкальском тракте.

– В рамках проекта «Волшебный Байкал» мы рассчитываем, что к 2036 году прирост турпотока составит порядка 55%. В настоящий момент можно констатировать, что мы достигли допандемийных показателей – несмотря на то, что поток туристов из зарубежных стран уменьшился, по сравнению с 2019 годом, более чем в три раза. На Байкал активно приезжают россияне, число туристов растет.

Общая площадь проекта «Волшебный Байкал» – более 1200 Га. В двух локациях будет создано порядка 6000 рабочих мест. Предварительное количество новых номеров – 5400, из них 3500 – на территории «Байкальская Слобода», 1900 – на территории ОЭЗ «Ворота Байкала». Проектом предусмотрено строительство канализационного коллектора – нам очень важно не допустить стоков в Ангару, а также реконструкция и строительство причальных сооружений в поселке Листвянка, в порту Байкал, создание инфраструктуры по сбору отходов – как жидких, так и твердых.

«Главный принцип – не навреди»

О мультипликативном эффекте, который несет туристическая отрасль, напомнила в своем выступлении председатель комитета по экономике и стратегическому планированию администрации г. Иркутска Татьяна Макарычева. По ее словам, туризм входит в число приоритетных направлений для городских властей. Число туристов, приезжающих в Иркутск, растет год от года: если до пандемии их было порядка 400 тысяч человек в год, то в 2023 году – уже 685 тысяч. Прогноз на 2024 год – 750 тысяч гостей (при том, что постоянно в Иркутске проживают 606 тысяч горожан).

– Мы четко понимаем, что турпоток будет расти и дальше. Нам нужно формировать инфраструктуру, развивать событийный туризм. Например, прошлой зимой у нас прошел масштабный фестиваль «Счастье чистой воды». Это мероприятие отметили на федеральном уровне. Летом мы повторили успех и провели «Счастье чистой воды» снова: организовали квиз-шоу, гастрофестиваль, соревнования по сапболу – такого никогда нигде не было. Эмоции у участников и болельщиков из разных городов просто зашкаливали! Мы вывели наш бренд на новый уровень: участвовали в международной туристической премии Russian Event Awards, обошли 320 команд и заняли первое место. Теперь нужно держать планку.

В последние дни многие задают вопрос, почему Иркутск не ввел туристический налог с 2025 года. Ведь эти деньги можно было бы направить на создание инфраструктуры. Поясню: прежде чем принять такое решение, мы посоветовались с туристическим сообществом. Поняли, что пока слишком много неизвестных – решили подождать, посмотреть, как будет реагировать отрасль. Инициатива – это хорошо, деньги – хорошо, но ко всему нужно подходить взвешенно. Естественно, мы заинтересованы в наполнении бюджета, но мы должны и создавать условия для бизнеса. Не хотелось бы, чтобы отрасль ушла в тень. Для нас при любом вмешательстве главный принцип – не навреди.

«Зарабатываем сейчас – убиваем дальнейшие перспективы»

Формирование и внедрение передовых практик в области устойчивого развития – одна из актуальных задач для крупного бизнеса. Среди корпораций, задающих планку в этом направлении, – группа Эн+, которая работает в Сибири уже 20 лет. Директор по устойчивому развитию компании Ирина Бахтина говорит, что соседство с Байкалом накладывает на бизнес особую ответственность – не просто не вредить этой уникальной экосистеме, но и поддерживать ее способность к самовосстановлению.

– Байкал – один из самых значимых объектов ЮНЕСКО в России, и для нас как для бизнеса очень важно иметь собственную долгосрочную проактивную стратегию по сохранению озера для будущих поколений. Эн+ регулярно проводит волонтёрские акции по очистке побережья Байкала. К акции 360 ежегодно присоединяется огромное количество компаний из самых разных секторов экономики. Тысячи волонтеров строят экотропы, высаживают деревья, занимаются благоустройством туристической инфраструктуры, помогают особо охраняемым природным территориям.

С 2019 года Эн+ поддерживает научный экологический мониторинг Байкала, его экосистемы. Цель этих исследований – получить данные о том, какова реальная экологическая ситуация на Байкале, в реках Селенге и Ангаре, выявить и отранжировать существующие угрозы экологическому благополучию озера. Одна из главных проблем на сегодня – загрязнение пластиком и микропластиком, созданная в 2022 году Ассоциация «Байкал без пластика» активно занимается этим вопросом.

Мы понимаем, что внутренний туризм сегодня является одним из наиболее перспективных направлений для развития всего Байкальского региона. Но если он будет развиваться стихийно, бесконтрольно, если не будет системной работы по обеспечению сектора гостеприимства необходимой качественной инфраструктурой, ситуация с загрязнением будет лишь усугубляться. Только по официальным данным, на берегу озера сегодня расположено больше полутора тысяч турбаз и гостиниц: кто-то из них занимается сбором и сортировкой отходов, кто-то нет. Все это, к сожалению, ведет к дальнейшему замусориванию территории, загрязнению озера, деградации его экосистемы. А в итоге – к обострению экологических проблем и потере привлекательности региона для туристов. Получается замкнутый круг: зарабатывая «здесь и сейчас», мы убиваем дальнейшие перспективы.

«Без льготных программ отрасли будет сложно»

«Зеленой» повесткой в регионе занимается и Байкальский банк Сбербанка, активный участник Ассоциации «Байкал без пластика». По словам заместителя председателя банка Дмитрия Жорова, главная задача Сбера как кредитора – способствовать развитию инфраструктуры, росту туристической привлекательности региона. Для этих целей несколько лет назад был создан Офис развития туризма: банк, взаимодействуя с властью и бизнесом, помогает инвесторам пройти весь путь от задумки до реализации.

– Мы активно кредитуем туристическую отрасль. Причем если клиент использует технологии по раздельному сбору и утилизации мусора, то процентная ставка для него снижается. В 2024 году мы профинансировали создание около 500 новых номеров. На следующий год в работе находятся проекты на финансирование чуть более 1400 номеров. Благодаря этому регион сможет принимать дополнительно 140-150 тысяч туристов в год. Конечно, этого недостаточно. Но ключевая ставка сегодня такова, что не все инвесторы готовы вкладываться в развитие туризма на Байкале, учитывая и продолжительность сезона, и сроки окупаемости. Без государственной поддержки, льготных программ туристической отрасли на Байкале будет сложно.

Второй момент, на котором хотелось бы остановиться, – цифровизация. Сбер, по поручению президента, является ответственным за развитие искусственного интеллекта в России. Мы стараемся максимально использовать цифровые данные – в том числе и в туристическом секторе. Геоаналитика, например, помогает в изучении и оптимизации турпотоков, в развитии инфраструктуры, показывает, где можно разместить тот или иной объект. Кроме того, с помощью больших данных и алгоритмов машинного обучения можно предсказывать изменения в туристических предпочтениях и поведении туристов. Например, с помощью нашей аналитики можно увидеть, что средняя продолжительность поездки на Байкал сегодня составляет менее 6 дней, при этом туристы стараются использовать как минимум две точки и провести по 3 дня в разных отелях. Лояльность турпотока составляет 35%, то есть каждый третий турист возвращается на Байкал в течение двух лет.

«Задача – поддержать тех, кто работает в русле устойчивого развития»

Темой устойчивого развития в регионе активно занимаются и общественники. Основатель и директор благотворительного фонда «Подари планете жизнь» Наталья Еремеева рассказала о своих проектах, которые помогают продвигать ESG-повестку. Один из них – Знак экологической культуры Иркутской области. Этот конкурс проводится с 2019 года при поддержке Министерства природных ресурсов региона.

– Участвовать в конкурсе могут и представители бизнеса, и государственные организации – все, кто занимается экологическим направлением, внедрением экологической культуры. Наша задача – поддержать тех, кто работает в русле устойчивого развития. Все критерии для оценки деятельности предприятия абсолютно открытые – заявитель может сам себя оценить и понять, получит он знак или нет. Помимо имиджевой составляющей, общественного признания, конкурс позволяет рассчитывать и на грантовую поддержку: у нас есть небольшой фонд.

В числе обладателей Знака экологической культуры Иркутской области есть и представители туристической отрасли. Например, отель «Ибис»: он абсолютно отказался от одноразовой пластиковой упаковки. Используют упаковку органического происхождения, диспенсеры, даже белье после стирки выдают в тканевых мешочках. Руководители отеля говорят, что многим постояльцам нравится их подход. Некоторые возвращаются в отель, проявляя лояльность в том числе к этой экологической истории.

«Люди приезжают сюда ради сохраненных территорий»

Развивать устойчивый туризм можно – даже на особо охраняемой природной территории, считает директор Байкальского заповедника Василий Сутула. Главное – мониторинг, контроль и консолидация усилий разных сторон: ООПТ, власти, бизнеса, общественности.

– Наши территории посещают более 50 тысяч туристов в год. Конечно, мы отдаем себе отчет, что, если где-то на тропе поселится филин, мы эту тропу закроем. Потому что наша главная цель – сохранить заповедную территорию. Отсюда – ключевые задачи: охрана от нарушений, научное изучение, мониторинг, просвещение и, конечно, инфраструктура, которую надо не только создавать, но и обслуживать. Например, у нас есть сеть троп. Большинство людей не пойдут куда-то в дебри леса, особенно в Прибайкалье. Тропы позволяют обеспечивать контроль за туристами, минимизировать их воздействие. Замечательный пример – тропа «В дебри Хамар-Дабана»,18 км. Никакого вреда заповеднику от того, что по ней проходят под контролем туристы, нет.

Сегодня на Байкальской территории реализуются масштабные федеральные проекты. Будут строиться новые объекты размещения. И пусть приедут тысячи туристов в пятизвездочный отель – они ведь все равно приедут сюда ради Байкала, ради сохраненных территорий. Так давайте сохранять их вместе, не только строя гостиницы, но и задумываясь о том, куда турист поедет. Да, вы построите тропы рядом с отелями, но уникальная природа, 50% побережья, – это наши ООПТ. Я рад, что «Гранд Байкал» рассматривает Байкальский заповедник в качестве партнера. Надеюсь, что и другие структуры, инвесторы – как региональные, так и федеральные, увидят пользу от такого сотрудничества.

Иван Рудых