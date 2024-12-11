Россельхозбанк и RQ agency выпустили пилотный онлайн-рейтинг агробрендов

Рейтинг призван помочь агробизнесу улучшить имидж и взаимодействие с онлайн-аудиторией, отображая позиции компаний в сети по ключевым параметрам.

В рейтинг вошли компании агропромышленного комплекса - участники списка журнала «Эксперт». В основе методологии - RQ Index (Reputation Quality Index) – интегральный показатель, позволяющий сравнивать бренды по эффективности работы над репутацией в интернете. Результаты исследования помогают компаниям выявить сильные и слабые стороны своей коммуникационной политики и скорректировать ее.

RQ индекс отражает эффективность управления онлайн-имиджем и умение компаний реагировать на отзывы о своих брендах. Для расчета специалисты агентства стандартизировали ключевые параметры на шкале от нуля до единицы, учитывая значимость каждого направления для репутационного управления. Каждому из них был присвоен множитель от 0,8 до 1,2, отражающий значимость конкретного направления коммуникаций для управления репутацией в сети. Эти коэффициенты рассчитаны специалистами агентства в ходе маркетинговых исследований агропромышленного комплекса. Оценка компаний включала такие критерии, как индекс лояльности, медиаиндекс, релевантность поисковой выдачи в Яндексе и Google, репутация работодателя, активность в соцсетях, признание в профессиональных справочниках и рейтингах, а также отсутствие упоминаний о фактах выявленных нарушений на сайтах Россельхознадзора и Роспотребнадзора.

Особое внимание в рейтинге уделено показателю HR-репутации, данные для которого предоставила платформа-партнер Dream Job, оценивающая привлекательность компаний как работодателей.

Показатель HR-репутации отражает мнение соискателей и сотрудников, давая важную информацию о восприятии компании среди потенциальных и текущих кадров, что актуально в условиях растущей конкуренции за квалифицированные кадры в агропромышленном секторе.

По результатам исследования в топ три рейтинга вошли: «Черкизово», «Абрау-Дюрсо» и «Русагро». «Черкизово» - вертикально интегрированная агропромышленная компания с полным производственно-сбытовым циклом, охватывающим все звенья аграрной цепи — от производства комбикормов до производства мясной продукции и ее реализации. На сегодняшний день один из крупнейших в России производителей мяса птицы, свинины и другой мясной продукции. «Абрау-Дюрсо», российская компания, специализирующаяся на выпуске игристого вина, произведенные по классической технологии и методом Charmat, тихие вина, а также сидр, крепкие алкогольные напитки, энергетические и безалкогольные газированные напитки, а также артезианскую воду. В 2023 году совокупный объем продаж группы компаний составил 56,704 млн бутылок.

«Русагро» - крупнейший вертикальный агрохолдинг России, который занимает лидирующие позиции в производстве сахара, свиноводстве, растениеводстве и масложировом бизнесе. Земельный банк Группы – 685 тыс. га. В настоящее время Компания реализует продукцию более чем в 80 регионах России и более чем в 49 странах мира.

Россельхозбанк, выступающий генеральным спонсором рейтинга, активно поддерживает инициативы по развитию российского агробизнеса и улучшению коммуникаций внутри отрасли. Пилотный онлайн рейтинг — это первая попытка систематизации онлайн-имиджа российских агробрендов, призванная укрепить доверие потребителей к компаниям и создать устойчивую платформу для их развития.

С полными результатами рейтинга можно ознакомиться на сайте: agro.rq-index.ru.