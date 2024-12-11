План 2024 года по обеспечению малонаселенных пунктов Иркутской области мобильной связью – выполнен

Работы продолжатся и в следующем году. Об этом рассказали в пресс-службе правительства Иркутской области.

Фото с сайта правительства Иркутской области

Установлены базовые станции сотовой связи в деревнях Халюты и Лобагай Усть-Удинского района, поселке Октябрьский-2 Тулунского района, деревне Новоселова Нукутского района. В некоторых территориях в зону покрытия вошли соседние населенные пункты. Таким образом, общее число жителей, получивших доступ к мобильной связи и интернету в рамках региональной программы, превысило 900 человек.

Напомним, что проект в рамках областной программы был разработан по поручению губернатора Иркутской области Игоря Кобзева в дополнение к федеральной программе по устранению цифрового неравенства нацпроекта «Цифровая экономика», рассчитанной на территории с населением от 100 до 500 человек.

– Впервые в 2024 году с помощью региональной программы мы смогли обеспечить качественными услугами мобильной связи и доступа в интернет небольшие села, поселки и деревни с населением до ста человек. Жители получили возможность не только свободно общаться по телефону с родными и близкими, но и пользоваться в режиме онлайн государственными и муниципальными услугами, дистанционно получать образование и медицинские консультации, пользоваться различными онлайн-сервисами, – подчеркнул губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

Как сообщил министр цифрового развития и связи Иркутской области Александр Селедцов, в рамках федеральной программы устранения цифрового неравенства установка объектов связи на территории региона продолжится в 2025 году.