Банка Уралсиб в Новосибирске награжден диплом лауреата Общественной палаты Новосибирской области

11 декабря в Grand Autograph Hotel Novosibirsk состоялся форум регионального представительства Национального совета по корпоративному волонтерству Новосибирской области (НСКВ НСО), на котором подвели итоги работы за 2024 год и наметили планы работы на следующий год. На форуме присутствовали представители более тридцати ведущих компаний Новосибирска, органов государственной власти, деловых объединений, общественных организаций, вузов.

С приветствием к собравшимся обратилась заместитель губернатора Новосибирской области Валентина Дудникова, которая поблагодарила участников форума за активную волонтерскую деятельность и подчеркнула важность воспитания в подрастающем поколении бережного отношения к природе. Также гостями мероприятия стали председатель Комитета по аграрной политике, природным ресурсам и земельным отношениям Законодательного собрания Новосибирской области Денис Субботин и председатель Комиссии по экологии и охране окружающей среды Общественной палаты Новосибирской области Ирина Храпко.

Представитель Банка Уралсиб получил диплом лауреата Общественной палаты Новосибирской в номинации «За системную благотворительность», благодарственное письмо национального совета по корпоративному волонтерству «За значительный вклад в развитие корпоративного волонтерства Новосибирской области» и благодарность Новосибирской региональной общественной организации «База реабилитации животных» за помощь проекту «Больница для бездомных животных».

«С 2021 года Банк Уралсиб в Новосибирске является членом регионального представительства национального совета по корпоративному волонтерству в Новосибирской области и поддерживает экологические инициативы Новосибирской области. Уралсиб вносит свой посильный вклад в сохранение окружающей среды региона, регулярно участвуя в значимых экологических акциях и мероприятиях. Мы и в дальнейшем намерены организовывать и поддерживать такие важные для региона проекты», - отметила Управляющий филиалом ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в Новосибирске Наталья Голубева.