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Самолет Ан-24 совершил аварийную посадку в Иркутске из-за технической неисправности

Сегодня вечером самолет Ан-24 совершил аварийную посадку в Иркутске. Транспорт направлялся в столицу Прибайкалья из Киренска, сообщает пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

<p>Фото пресс-службы Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры</p>

Фото пресс-службы Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры

«11 декабря около 17:30 по местному времени воздушное судно Ан-24РВ авиакомпании "Ангара", следовавшее по маршруту Киренск – Иркутск, совершило аварийную посадку в аэропорту Иркутска по причине технической неисправности», – говорится в сообщении.

Самолет благополучно приземлился и самостоятельно вырулил на стоянку. Пострадавших нет. Обстоятельства происшествия устанавливаются.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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