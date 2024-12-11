Самолет Ан-24 совершил аварийную посадку в Иркутске из-за технической неисправности

Сегодня вечером самолет Ан-24 совершил аварийную посадку в Иркутске. Транспорт направлялся в столицу Прибайкалья из Киренска, сообщает пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Фото пресс-службы Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры

«11 декабря около 17:30 по местному времени воздушное судно Ан-24РВ авиакомпании "Ангара", следовавшее по маршруту Киренск – Иркутск, совершило аварийную посадку в аэропорту Иркутска по причине технической неисправности», – говорится в сообщении.

Самолет благополучно приземлился и самостоятельно вырулил на стоянку. Пострадавших нет. Обстоятельства происшествия устанавливаются.