Иркутский хирург с помощью робота провел операцию ребенку

Главный врач Иркутской областной детской клинической больницы Юрий Козлов провел редкую операцию с использованием новейших технологий. Доктор удалил желчный пузырь ребенку с помощью робота.

«Роботизированный подход – один из самых безопасных способов удаления желчного пузыря. <…> Робот как ничто лучше позволяет визуализировать анатомию – такой, какая она есть, в трехмерном изображении», – сообщил Козлов в своем тг-канале.

На операцию были приглашены ординаторы. Они смогли увидеть все шаги хирургического вмешательства и приобрести полезный для себя опыт.

Операция прошла успешно. Известно, что указанная выше патология достаточно редко встречается у детей. Проблема образования камней в желчном пузыре связана с нарушением обмена холестерина у подростков. Возникает чаще всего в возрасте 14-18 лет.