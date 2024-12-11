Иркутская область вошла в тройку лидеров по лесовосстановлению в России

Федеральное агентство лесного хозяйства опубликовало рейтинг регионов России, где большего всего проведено лесовосстановление. В тройку лидеров вошла Иркутская область, рассказал в своем тг-канале губернатор Игорь Кобзев.

«По итогам 2024 года в Приангарье было восстановлено 181,8 тыс. га лесных насаждений. Это второй результат по стране! На первом месте Республика Саха (Якутия), в топ также вошел Красноярский край», – отметил глава Приангарья.

Для решения задачи воспроизводства и сохранения лесов Иркутская область с 2019 года участвует в федеральном проекте «Сохранение лесов»: за 5 лет в регионе удалось восстановить 764,6 тыс. га.

Основной показатель федерального проекта – отношение площади лесовосстановления к площади вырубленных и погибших лесных насаждений – с 2021 года в Иркутской области превышает 100%.

«Со следующего года продолжим проводить лесовосстановление в рамках обновленного нацпроекта «Экологическое благополучие». В нем появится и новый показатель – отношение площадей лесовосстановления к землям, на которых расположены леса», – пояснил Кобзев.

Для улучшения показателей планируется приобрести спецтехнику для лесовосстановления и ухода за лесными культурами, а также модернизировать существующие лесопитомники.