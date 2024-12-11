Начальника почты в Братском районе заподозрили в присвоении денег из кассы и товаров

35-летнюю жительницу Братского района обвинили в присвоении денег и товаров на рабочем месте, в отношении нее возбуждено уголовное дело, рассказали в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.

По версии следствия, в период с апреля по июль 2024 года женщина занимала должность оператора связи и исполняла обязанности начальника отделения почты в деревне Леонова Братского района. Она забрала из кассы более 409 тыс. рублей, а также присвоила различные товары, которые продавались в отделении, – стиральные порошки, продукты питания, сладости, косметические средства, а также сканворды.

Похищенные деньги она потратила на съемную квартиру в Братске и собственные нужды. Ущерб оценили в сумму более 566 тыс. рублей. Ранее, чтобы скрыть преступление, она инсценировала разбойное нападение, нанесла себе телесные повреждения и повредила свою одежду. Прибывшие на место полицейские установили ложность сообщения.

Обвиняемая признала вину и раскаялась в содеянном, а также частично вернула похищенные деньги. На ее имущество наложен арест, расследование продолжается.