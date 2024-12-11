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Три новых гостиничных комплекса построят в Байкальске до 2030 года

Три новых инвестора зарегистрировались в особой экономической зоне туристско-рекреационного типа «Ворота Бакала» в Байкальске. Они намерены создать новые гостиничные комплексы в предгорной части, рассказала пресс-служба правительства Иркутской области.

Компания «БайкальскТуристГарант» намерена построить четырехзвездочный гостиничный комплекс, в состав которого войдут гостевые дома, ресторан и модульные бани. Ввод объектов в эксплуатацию намечен на 2028 год.

«Байкальская сказка» намерена построить к 2029 году гостиничный комплекс категории три звезды, включающий 23 гостевых дома, кафе, банный комплекс и бассейн.

В планах ООО «Гостиничный сервис» на трех гектарах в 2028 году построить гостиничный комплекс на 10 одноэтажных гостевых домов, спа-комплекс и ресторан.

Объекты будут предназначены для круглогодичного загородного проживания и отдыха, культурного досуга, питания, оздоровительных процедур с высоким уровнем комфорта.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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