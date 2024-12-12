Продавцам табака и вейпов ограничат свободу: главное за ночь

За прошедшую ночь аналитики зафиксировали рост российского госдолга, сокращение срока кредитов наличными. Кроме того, в Госдуме предложили притеснить торговцев вейпов и табака, а в Иркутской области власти пообещали три новых гостиничных комплекса на Байкале. Подробнее читайте в обзоре SIA.RU.

Кредиты придется отдавать быстрее

На фоне высоких ставок банки решили сократить сроки потребительских кредитов – таким образом они хотят снизить платежи для заемщиков. По итогам ноября средний период выдачи займов составил 2 года и 2 месяца. Аналитики отмечают, что это минимальное значение с весны 2022-го. Тенденция к сокращению фиксируется четвертый месяц подряд. Аналогичная история затронула и автокредитование. При этом срок ипотечной ссуды растет: в ноябре он увеличился до рекордного значения – 27,5 года.

Госдолг России вырос

Государственный долг России за период с января по сентябрь 2024 года увеличился. Это зафиксировала Счетная палата страны. В частности, внутренний долг стал больше на 4,6%, или на 948,1 млрд рублей, и составил 21760,8 млрд рублей, внешний долг – на 163,4 млрд рублей, или 3,4%, до 4 945,9 млрд рублей. По данным аудиторов, расходы на обслуживание государственного долга составили 1 649,9 млрд рублей.

Торговцев вейпов и табака хотят притеснить

Депутаты Госдумы подготовили законопроект, запрещающий продажу никотинсодержащей продукции и вейпов в 100 метрах от общежитий. В создании документа участвовали представители всех фракций. Новый закон уже направили в правительство на заключение для последующего внесения в Госдуму. По данным авторов, запрет необходим для защиты здоровья молодежи.

На Байкале будет больше гостиниц

Три новых инвестора зарегистрировались в особой экономической зоне туристско-рекреационного типа «Ворота Бакала» в Байкальске. Они планируют создать в городе новые гостиничные комплексы с домами, банями, бассейном, спа. Объекты, которые подойдут для круглогодичного проживания, будут иметь категории три и четыре звезды. Построить современные здания хотят до 2030 года.

Иркутские хирурги спасают жизни вместе с роботами

В Иркутске хирурги вновь продемонстрировали свое мастерство. На этот раз удалось провести операцию совместно с необычным компаньоном – роботом. С его помощью ребенку провели удаление желчного пузыря. Такая патология у юных россиян встречается довольно редко. Роботизированные метод позволяет провести манипуляцию максимально безопасно.