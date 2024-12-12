Пенсионерка в Приангарье отдала миллион мошенникам в надежде стать акционером

73- летняя жительница Тайшета стала жертвой аферистов. Они убедили ее в том, что она может стать акционером крупной компании, рассказали в пресс-службе полиции Иркутской области.

Женщина рассказала правоохранителям, что в ноябре она увидела рекламу от лица крупной российской фирмы, которая обещала подарочные выплаты в 100 тысяч рублей. Она перешла по ссылке, после чего поступил звонок от представителей организации. Во время разговора женщине предложили заработать на акциях.

Доверившись собеседникам, сибирячка стала выполнять то, что ей говорили: зарегистрировалась в специальных программах, оформила кредит и вносила деньги на указанные счета. Однако обещанную большую прибыль она не получала: аферисты уверяли, что деньги в Сингапуре, а потом сообщили, что для их вывода нужен опекун.

Тогда пенсионерка обратилась за помощью к внуку, который ей сообщил, что она попалась на уловки обманщиков. Суммарно женщина потеряла 1 млн и почти 80 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество», ведется расследование.