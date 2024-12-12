Новый удар «Орешником» прогнозируют США

Первое использование новейших ракет российского производство произошло 21 ноября – в ответ на удар Киева дальнобойным оружием по Курской и Брянской областям. Об этом пишет издание РБК со ссылкой на источники AP и Bloomberg.

Россия может в ближайшие дни провести пуск новейшей баллистической гиперзвуковой ракеты «Орешник» по Украине. Собеседники агентств отметили, что США рассматривают «Орешник» как средство устрашения, а не как фактор, меняющий правила игры в ходе конфликта на Украине.

По информации портала «Объясняем.рф», максимальная дистанция поражения новейшей гиперзвуковой баллистической ракеты «Орешник» – 5,5 тыс. км. Максимальная скорость полета 10 махов – 12,3 тыс. км в час. Сбить «Орешник» возможно только на начальной стадии полета. Поэтому ракету запускают из глубины страны – с полигона Капустин Яр в Астраханской области. К цели боевые блоки подлетают уже на максимальной скорости, и перехват на этой стадии невозможен.