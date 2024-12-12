Новости

Новый удар «Орешником» прогнозируют США

Первое использование новейших ракет российского производство произошло 21 ноября – в ответ на удар Киева дальнобойным оружием по Курской и Брянской областям. Об этом пишет издание РБК со ссылкой на источники AP и Bloomberg.

Читайте также:

Зеленский: Украина проиграет без помощи США
20 ноября 2024
Новую программу соцподдержки учредили в Иркутской области
18 ноября 2024

Россия может в ближайшие дни провести пуск новейшей баллистической гиперзвуковой ракеты «Орешник» по Украине. Собеседники агентств отметили, что США рассматривают «Орешник» как средство устрашения, а не как фактор, меняющий правила игры в ходе конфликта на Украине.

По информации портала «Объясняем.рф», максимальная дистанция поражения новейшей гиперзвуковой баллистической ракеты «Орешник» – 5,5 тыс. км. Максимальная скорость полета 10 махов – 12,3 тыс. км в час. Сбить «Орешник» возможно только на начальной стадии полета. Поэтому ракету запускают из глубины страны – с полигона Капустин Яр в Астраханской области. К цели боевые блоки подлетают уже на максимальной скорости, и перехват на этой стадии невозможен.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное
Материалы сюжета "СВО: Спецоперация России на Украине, 2022, последние новости":
Все материалы сюжета (383)


Реклама на сайте

ГК ВостСибСтрой
«Ждать у моря погоды не собираемся»,– Виктор Ильичев, основатель ГК «ВостСибСтрой»
«Наша задача – помочь людям переехать за город». Антон Кондратьев – о силе коллаборации и перспективах малоэтажки
«Кризис – время готовить новые проекты». Денис Денисенко – о девелоперском подходе и продуктах будущего
Все материалы сюжета
Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес