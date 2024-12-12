Строители не ожидают снижения ставки Центробанка в течение 2025 года

Представители строительной отрасли сделали прогноз на 2025 год относительно ставок Центробанка. Согласно их данным, снижения не предвидится, рассказал в интервью SIA.RU основатель ГК «ВостСибСтрой» Виктор Ильичев.

«Снижения ставки Центробанка в течение 2025 года мы не ожидаем, а дальше все будет зависеть от геополитической напряженности. Небольшое снижение, возможно, будет в 2026-м. В целом же для девелоперского бизнеса 2025 год будет своего рода повторением второго полугодия 2024-го», – пояснил собеседник агентства.

Он также добавил, что, помимо прочего, ожидаются трудности и в подрядах в связи с недофинансированием.

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