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Ангарчанка заплатит 250 тысяч рублей за наезд на ребенка на электросамокате

В городе Ангарске Иркутской области вынесен приговор 21-летней местной жительнице. Ее признали виновной в наезде на электросамокате на ребенка, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

По версии суда, девушка в октябре прошлого каталась на электросамокате своего близкого родственника во дворе одного из домов. Не выбрав безопасную скорость и нарушив ПДД, она наехала на 10-летнего мальчика, который ехал по тротуару на детском самокате. От удара ребенок сильно пострадал и был госпитализирован.

Ангарчанку признали виновной в совершении преступления и ограничили ей свободу на 1 год. Также девушке нужно выплатить компенсацию морального вреда в 250 тысяч рублей пострадавшему.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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