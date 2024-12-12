Ангарчанка заплатит 250 тысяч рублей за наезд на ребенка на электросамокате

В городе Ангарске Иркутской области вынесен приговор 21-летней местной жительнице. Ее признали виновной в наезде на электросамокате на ребенка, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

По версии суда, девушка в октябре прошлого каталась на электросамокате своего близкого родственника во дворе одного из домов. Не выбрав безопасную скорость и нарушив ПДД, она наехала на 10-летнего мальчика, который ехал по тротуару на детском самокате. От удара ребенок сильно пострадал и был госпитализирован.

Ангарчанку признали виновной в совершении преступления и ограничили ей свободу на 1 год. Также девушке нужно выплатить компенсацию морального вреда в 250 тысяч рублей пострадавшему.