Участок улицы Трилиссера отремонтируют в Иркутске за 169 млн рублей

В 2025 году в Иркутске состоится комплексный ремонт улицы Трилиссера. Его проведут на участке от Коммунистической до здания на Трилиссера, 60, следует из документации на портале госзакупок.

Подрядчику, которого выберут в ближайшее время по результатам открытого конкурса, предстоит провести валку аварийных деревьев и обрезку веток, демонтировать старые покрытия и элементы, обустроить новые дорогу, тротуары, освещение, установить бордюры, знаки, нанести разметку, восстановить зеленую зону, привести в порядок ливневую канализацию, габионные конструкции, а также провести ряд других работ.

Приступить к реализации проекта необходимо 15 апреля 2025 года. Завершить все мероприятия нужно до 15 октября.