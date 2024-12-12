Иркутск вошел в топ-3 лидеров России по росту цен на квартиры в новостройках

Аналитики федерального портала «Мир квартир» проанализировали, как изменились средние цены на жилье в новостройках в различных городах России по итогам ноября и в целом за год. В большинстве населенных пунктов зафиксировано увеличение стоимости как «квадратов», так и объектов.

В частности, в Иркутске средняя цена квартиры в ноябре выросла на 9,4% (это один из самых больших показателей по стране), за год – на 15,5%: в настоящее время она составляет 8,7 млн рублей. Стоимость квадрата за прошлый месяц увеличилась на 1,7%, за год – на 7,3%, до 169,6 тысячи рублей.

В целом по России в ноябре средняя цена квартиры увеличилась в 52 городах, в 18 – опустилась. Наибольший рост, помимо Иркутска, затронул Читу – 9,9% (она стала лидером в России), Тольятти – 6,2%, Саранск – 5,9% – и Якутск – 5,7%. Наибольшее падение отмечается в Мурманске –13,2%, Махачкале – 12%, Грозном –10,1%, Новокузнецке – 5,8% – и Нижнем Тагиле – 5,2%.