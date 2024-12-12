Wildberries может удвоить число складов

Онлайн-ритейлер намерен построить еще 11 логистических центров. Об этом пишет издание «Ведомости».

Wildberries планирует построить в различных городах России еще 11 логистических комплексов общей площадью свыше 2,2 млн кв. м. Склады площадью от 100 000 до 270 000 кв. м должны появиться в Московском регионе, Оренбурге, Перми, Красноярске, Челябинске, Смоленске, Уфе, Сургуте и Иванове.

Сейчас в портфеле Wildberries, по собственным данным компании, находится свыше 130 логистических объектов общей площадью более 2,5 млн кв. м. Таким образом, она намерена увеличить свой портфель складов почти в 2 раза.

Ранее о планах постройки логистического центра в Иркутске рассказала генеральный директор компании Wildberries Татьяна Ким. Планируемая площадь комплекса – порядка 150 тыс. м². Wildberries вложит в стройку примерно 9 млрд рублей, он обеспечит 7 тыс. рабочих мест. По словам Татьяны Ким, Иркутская область – важный для компании регион: он логистически удобен. А сам комплекс будет рассчитан на внутренние потребности сети.