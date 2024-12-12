Три новых инвестора зарегистрировались в особой экономической зоне в Байкальске

Теперь ОЭЗ насчитывает 26 резидентов. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Иркутской области.

Фото с сайта правительства Иркутской области

Три новых резидента с общим объем инвестиций около 1,5 млрд рублей зарегистрировало Минэкономразвития РФ в особой экономической зоне туристско-рекреационного типа «Ворота Бакала» в Байкальске. В результате теперь в ОЭЗ числится 26 резидентов, которые в общем вложат в свои проекты более 23 млрд рублей, планируется создание около тысячи новых рабочих мест.

– Особая экономическая зона в Байкальске – это реальный инструмент развития города, когда вокруг якорного резидента формируется целая система услуг разного уровня. Проекты находятся сейчас на разных этапах реализации – от предпроектных работ до строительства. Конечно, мы все с нетерпением ждем ввода их в эксплуатацию. Важным шагом является включение локации ОЭЗ в федеральный проект «Пять морей и озеро Байкал» в рамках совместного проекта с республикой Бурятией «Волшебный Байкал». Это позволит привлечь дополнительное финансирование объектов инфраструктуры особой экономической зоны, – сказал губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

Все три новых проекта будут реализованы в предгорной части особой экономической зоны.

Компания «БайкальскТуристГарант» планирует построить гостиничный комплекс категории четыре звезды, в состав которого войдут гостевые дома, ресторан и модульные бани. Ввод комплекса в эксплуатацию намечен на 2028 год. Компания «Байкальская сказка» намерена построить к 2029 году гостиничный комплекс категории три звезды, включающий 23 гостевых дома, кафе, банный комплекс и бассейн. В планах ООО «Гостиничный сервис» на трех гектарах в 2028 году построить гостиничный комплекс на 10 одноэтажных гостевых домов, спа-комплекс и ресторан.

Объекты будут предназначены для круглогодичного загородного проживания и отдыха, культурного досуга, питания, оздоровительных процедур с высоким уровнем комфорта.

Губернатор подчеркнул, что проект особой экономической зоны в Байкальске направлен на развитие всесезонного спортивного, событийного и организованного туризма на южном побережье Байкал и Правительство региона со своей стороны готово оказать необходимое содействие действующим резидентам и потенциальным партнерам, продолжается работа по привлечению новых инвесторов.

Кроме того, уточнил глава региона, в особой экономической зоне идет работа по обеспечению необходимой инфраструктуры. На сегодняшний день общая стоимость заключенных контрактов по восьми мероприятиям проектирования и строительства объектов инфраструктуры составляет 2,4 млрд рублей, а фактический объем финансирования строительства составил свыше 3 млрд рублей. Два объекта инфраструктуры полностью введены в эксплуатацию: это сети ливневой канализации и проложенный силовой кабель в Предгорном районе. На завершающей стадии работы по пяти этапам других объектов инфраструктуры.