Пятизвездочный отель сети RODINA открыли в здании Курбатовских бань в Иркутске

В Иркутске 12 декабря открыли новый пятизвездочный отель RODINA Grand Hotel & SPA Irkutsk 5*. Его разместили в здании бань Курбатова и Русанова, которые являются объектом культурного наследия, сообщает корреспондент SIA.RU.

«До сегодняшнего дня в городе насчитывалось 186 коллективных средств размещения, из них два – пятизвездочные отели. Теперь у нас три гостиницы такого уровня. Это вклад не только в туристическою привлекательность, в первую очередь, это вклад в создание комфортной среды для гостей и жителей», – отметил во время торжественного мероприятия первый заместитель председателя правительства Иркутской области Руслан Ситников.

Посетителям доступны 104 номера, оформленные в разных стилях: лофт, скандинавия, классика, авангард или модерн, а также бальнеологический комплекс, бассейн, несколько видов парных, спа, ресторан, кофейня, бар. Желающие могут воспользоваться помещениями для проведения конференций, торжественных мероприятий, ведения деловых переговоров.

Воссоздание памятника провели по инициативе и на средства компании Эн+. На базе нового отеля создано 180 рабочих мест.

Люксовые отели и курорты под брендом RODINA работают в нескольких городах России: помимо Иркутска они есть, например, в Сочи и Владивостоке. Каждый филиал является уникальным и отражает локальный колорит и культурное наследие своего региона.