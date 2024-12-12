Форум креативных индустрий «Creative Community 2024» пройдет в Иркутске

На мероприятии представят концепция развития креативных индустрий Приангарья. Об этом сообщили в пресс-службе регионального центра «Мой бизнес».

19 декабря в 10:00 в Доме молодежи Иркутской области (ул. Декабрьский Событий, 102/1) пройдет форум «Creative Community 2024». На нем выступят 7 федеральных и 30 региональных экспертов 15 направлений.

«Самое главное – будет представлена концепция развития креативных индустрий Иркутской области, в нее вошли ваши предложения, о которых вы писали в опросе, рассказывали на стратсессиях и делились в социальных сетях», – говорят организаторы.