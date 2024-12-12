Более 30 млрд рублей инвестиций привлечено в бизнес Приангарья за 15 лет существования гарантийной поддержки

Гарантийный фонд Иркутский областной создан 9 декабря 2009 года. Об этом сообщает министерство экономического развития и промышленности Приангарья.

Спустя 10 лет для расширения комплекса мер поддержки и в рамках реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство» на базе гарантийного фонда был организован центр «Мой бизнес», в состав которого вошли еще несколько направлений развития инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства.

За 15 лет сотрудники Фонда и центра помогли более чем двум тысячам предпринимателей, что позволило привлечь более 30 млрд рублей кредитных средств на реализацию инвестиционных проектов. Выдано поручительств на сумму 12,4 млрд рублей.

Коллектив центра «Мой бизнес» и его директора Диляру Окладникову с праздником поздравила заместитель министра экономического развития и промышленности региона Марина Петрова. Она вручила благодарственное письмо за выдающийся вклад, новаторство, высокую эффективность и многолетний добросовестный труд.

– Актуальность кредитно-гарантийного механизма и тогда, и тем более сейчас остаётся высокой. Действующий портфель фонда – 798 договоров поручительства, причем только в 2024 году их было заключено 260. Поиск льготного финансирования, подбор государственных программ кредитования, предоставление возможности заменить свое имущество поручительством фонда – все эти меры поддержки нужны предпринимателям региона, – рассказала Диляра Окладникова.