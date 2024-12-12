Иркутский завод полимеров произвел первые гранулы полиэтилена

Иркутский завод полимеров (проект ИНК) произвел первые гранулы полиэтилена из привозного сырья в ходе пусконаладочных работ.

В рамках испытаний были успешно протестированы ключевые технологические системы, включая экструдер, компрессор рециклового газа и компрессор циркуляционного газа, необходимые для процесса полимеризации.

Использование привозного сырья на этом этапе позволило оценить эффективность технологической цепочки и подтвердить ее готовность к приему собственного сырья на установку полиэтилен.

– Производство первых гранул стало результатом слаженной работы всех подразделений завода – электриков, инженеров, специалистов механической службы, операционного блока, строителей, персонала, ответственного за пусконаладочные работы. Успешное тестирование оборудования подтверждает высокую готовность персонала к началу промышленной эксплуатации, – отметил начальник производства полиэтилена Иркутского завода полимеров Александр Лазарев.

Запуск завода запланирован в I полугодии 2025-го.

Иркутский завод полимеров – первый в Восточной̆ Сибири завод по выпуску полимеров из собственного сырья – этана. Произведенный на Иркутском заводе полимеров полиэтилен может быть использован в различных отраслях, включая автомобилестроение, медицину, легкую промышленность и т.п.