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Мосбиржа запускает фьючерс на основной индекс с привязкой к юаню

Он дополнит линейку индексных инструментов срочного рынка. Об этом сказано на сайте торговой площадки.

Параметры фьючерса на индекс Мосбиржи в юанях:

  • длинный код контракта – MOEXCNY;
  • краткие коды ближайших контрактов: MYH5, MYM5, MYU5, MYZ5;
  • минимальный шаг цены – 0,1 пункта;
  • стоимость шага цены – 0,1 китайского юаня;
  • размер гарантийного обеспечения – ~1,5 тыс. рублей за один контракт;
  • цена исполнения – среднее значение Индекса Мосбиржи в китайских юанях за период с 15:00 до 16:00 в последний день заключения контракта.

Спецификация контракта размещена на сайте Московской биржи.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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