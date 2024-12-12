Мосбиржа запускает фьючерс на основной индекс с привязкой к юаню

Он дополнит линейку индексных инструментов срочного рынка. Об этом сказано на сайте торговой площадки.
Параметры фьючерса на индекс Мосбиржи в юанях:
- длинный код контракта – MOEXCNY;
- краткие коды ближайших контрактов: MYH5, MYM5, MYU5, MYZ5;
- минимальный шаг цены – 0,1 пункта;
- стоимость шага цены – 0,1 китайского юаня;
- размер гарантийного обеспечения – ~1,5 тыс. рублей за один контракт;
- цена исполнения – среднее значение Индекса Мосбиржи в китайских юанях за период с 15:00 до 16:00 в последний день заключения контракта.
Спецификация контракта размещена на сайте Московской биржи.