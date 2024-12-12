Абитуриенты, студенты и преподаватели вузов получат быстрые и точные ответы благодаря GigaChat

Умный телеграм-бот работает на базе нейросетевой модели Сбера GigaChat MAX.

На вопросы абитуриентов, студентов и преподавателей университетов ответит специализированный AI-помощник. Умный телеграм -бот создан на базе самой мощной и точной нейросетевой модели Сбера GigaChat MAX в партнерстве с российскими высшими учебными. Доступ к модели открыт для компаний любого масштаба через облачный API.

Вузовский AI-помощник находит нужную информацию на интернет-ресурсах университетов и моментально отвечает на вопросы, связанные с поступлением, учебным процессом или административными задачами. Такая поддержка особенно важна во время приёмной кампании, сессии или адаптации студентов.

AI-помощник уже доступен абитуриентам, студентам и сотрудникам СПбГУ, РАНХиГС, РГУ СоцТеха, СПбПУ, БФУ им. И. Канта, УлГТУ, КубГАУ и КГТУ — эти учебные заведения первыми подключились к проекту. Позднее планируется подключение и других российских высших учебных заведений.

Абитуриентам умный телеграм-бот поможет найти необходимую информацию по поступлению, заселению в общежитие и будущему обучению.

Он же поможет студентам быстрее разобраться в специфике учебного процесса и внеучебных мероприятий, узнать, какие стипендии есть в университете, что делать, если не сдал зачёт, и какие карьерные перспективы ожидают их после окончания обучения.

Для сотрудников и преподавателей AI-помощник автоматизирует поиск информации на сайте, найдёт нужные документы, ответит на организационные вопросы — например, о том, как получить справку об обучении или как ассистенту стать старшим преподавателем.

«Генеративный искусственный интеллект поможет абитуриентам, студентам и преподавателям вузов экономить время, оптимизировать рутинные дела и фокусироваться на главном — обучении и развитии. Умный AI-помощник на основе GigaChat сделает информацию более доступной и ответит практически на любые запросы пользователей об учебном процессе. Это ещё один шаг на пути к цифровизации российского образования. Мы рады делиться инновационными наработками с университетами, внедрять передовые технологии в высшем образовании и развивать AI-компетенции у студентов и преподавателей», — Александр Ведяхин, первый заместитель председателя правления Сбербанка.