Иркутские хирурги достали «маленький валенок» из желудка подростка

Специалисты Иркутской областной детской клинической больницы провели редкую операцию. Они достали из желудка подростка гигантский трихобезоар – комок волос, похожий на маленький валенок, следует из данных в тг-канале медучреждения.

«Из анамнеза мы выяснили, что девочка с двухлетнего возраста страдала от неконтролируемого поедания волос. Мама с этим долго боролась – сделала ей короткую стрижку, тем не менее все продолжалось, и в желудке сформировался огромный трихобезоар – это клубок волос, по размерам и форме напоминающий «маленький валенок», – прокомментировал оперирующий хирург Ли Игорь Беокович.

Известно, что пациентка поступила с жалобами на боли в животе. Поставить диагноз помогло обследование. Инородное тело заполняло весь просвет желудка. В продольном направлении длина объекта составила более 20 см. Операция прошла успешно и без осложнений. После восстановления ребенок будет заниматься с психологом, который поможет справиться с проблемой.

С такой патологией, как формирование трихобезоара, специалисты больницы сталкиваются нечасто – в среднем 2-3 раза в год.